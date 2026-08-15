اللجنة الأولمبية تختار الأسطة والفارس لرفع العلم السوري في دورة المتوسط

دمشق-سانا
اختارت اللجنة الأولمبية السورية البطل المصارع محمد فداء الدين الأسطة والبطلة في رياضة الدراجات ميران الفارس لرفع العلم السوري خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط العشرين، المقرر إقامته يوم 21 آب الجاري في مدينة تارانتو الإيطالية، في مشهد يجسد حضور الرياضة السورية واعتزازها بأبطالها في المحافل الدولية.
ووفقاً لبيان وزارة الرياضة والشباب، يأتي اختيار البطلين تقديراً لمسيرتهما الرياضية وما حققاه من إنجازات ونتائج مميزة على المستويين العربي والدولي، ليحملا العلم السوري في واحدة من أبرز المناسبات الرياضية في منطقة البحر المتوسط.
ويمتلك المصارع محمد فداء الدين الأسطة سجلاً حافلاً بالإنجازات، إذ توج بالميدالية الذهبية في بطولات سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى 2026، في فئات الناشئين والشباب والرجال.
وخاض الأسطة أولى مشاركاته الدولية في بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب، التي أقيمت في الجزائر العاصمة عام 2018، ضمن وزن 74 كغ، قبل أن يواصل حضوره على منصات التتويج، محرزاً الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية عام 2019، ضمن وزن تحت 80 كغ.
كما أحرز الأسطة الميدالية البرونزية في بطولة العالم العسكرية (CISM) عام 2021، ضمن وزن 86 كغ، ونال الميدالية الفضية في الدورة العربية عام 2023، ضمن وزن 92 كغ، إضافة إلى برونزيتين في بطولتي العرب للمصارعة الرومانية والحرة في بغداد عام 2023، ضمن وزن 86 كغ.
أما البطلة ميران الفارس، فتعد من أبرز الوجوه في رياضة الدراجات السورية، حيث تحمل ألقاباً على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب مشاركاتها في عدد من السباقات والمحافل الدولية، لتسهم بدورها في تعزيز حضور الرياضة السورية على الساحة الخارجية.