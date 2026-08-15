اللجنة الأولمبية تختار الأسطة والفارس لرفع العلم السوري في دورة المتوسط

دمشق-سانا ‏

اختارت اللجنة الأولمبية السورية البطل المصارع محمد فداء الدين الأسطة والبطلة ‌‏في رياضة الدراجات ميران الفارس لرفع العلم السوري خلال حفل افتتاح دورة ‌‏ألعاب البحر المتوسط العشرين، المقرر إقامته يوم 21 آب الجاري في مدينة تارانتو ‌‏الإيطالية، في مشهد يجسد حضور الرياضة السورية واعتزازها بأبطالها في المحافل ‌‏الدولية.‏

ووفقاً لبيان وزارة الرياضة والشباب، يأتي اختيار البطلين تقديراً لمسيرتهما ‌‏الرياضية وما حققاه من إنجازات ونتائج مميزة على المستويين العربي والدولي، ‌‏ليحملا العلم السوري في واحدة من أبرز المناسبات الرياضية في منطقة البحر ‌‏المتوسط.‏

ويمتلك المصارع محمد فداء الدين الأسطة سجلاً حافلاً بالإنجازات، إذ توج ‌‏بالميدالية الذهبية في بطولات سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى ‌‏‌‏2026، في فئات الناشئين والشباب والرجال.‏

وخاض الأسطة أولى مشاركاته الدولية في بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب، ‌‏التي أقيمت في الجزائر العاصمة عام 2018، ضمن وزن 74 كغ، قبل أن يواصل ‌‏حضوره على منصات التتويج، محرزاً الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر ‌‏المتوسط الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية عام 2019، ضمن وزن تحت 80 كغ.‏

كما أحرز الأسطة الميدالية البرونزية في بطولة العالم العسكرية (‏CISM‏) عام ‌‏‌‏2021، ضمن وزن 86 كغ، ونال الميدالية الفضية في الدورة العربية عام 2023، ‌‏ضمن وزن 92 كغ، إضافة إلى برونزيتين في بطولتي العرب للمصارعة الرومانية ‌‏والحرة في بغداد عام 2023، ضمن وزن 86 كغ.‏

أما البطلة ميران الفارس، فتعد من أبرز الوجوه في رياضة الدراجات السورية، ‌‏حيث تحمل ألقاباً على المستويين المحلي والعربي، إلى جانب مشاركاتها في عدد ‏من ‏السباقات والمحافل الدولية، لتسهم بدورها في تعزيز حضور الرياضة السورية ‏على ‏الساحة الخارجية.‏