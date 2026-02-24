بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات هي الأكبر من نوعها على قطاع النفط الروسي.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، قالت الحكومة البريطانية: إنّ العقوبات تستهدف 175 شركة ضمن شبكة “توريفيرز” (2Rivers)، إضافة الى شركة “بي جيه إس سي ترانسنفت” (PJSC Transneft)، إحدى أكبر شركات خطوط أنابيب النفط في العالم، والمسؤولة عن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسية.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات تندرج في إطار الإجراءات الحاسمة لتعطيل قنوات التمويل الحيوية والمعدات العسكرية وتدفقات الإيرادات التي تدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وجاءت هذه العقوبات في الوقت الذي فشل فيه ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فرض الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية على روسيا، وقد تزامن ذلك مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، دون أي مؤشرات على إيجاد حل لإنهاء هذه الحرب.