انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏

0U2A4719 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏

دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق ‏الدولي عبر شركة ‏Sundair، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وذلك بحضور القائم ‏بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.‏
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وفي إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات ‌‏السورية، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في ‏تصريح لـ سانا أمس، عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة ‏بين مدينة ‏كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ‏LEAV ‎Aviation‏ الألمانية بتسيير أولى ‏رحلاتها اعتباراً من 1 أيلول المقبل، ‏بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.‏

يشار إلى أن سوريا ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية ‏النهائية للنقل ‏الجوي في 16 ‌‏‌‏تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏

0U2A4617 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏
0U2A4596 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏
0U2A4650 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏
0U2A4659 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏
3OprYbWC 0U2A4749 انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏
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