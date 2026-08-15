انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق ‏

دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة Sundair، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.
وفي إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات السورية، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ سانا أمس، عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة LEAV Aviation الألمانية بتسيير أولى رحلاتها اعتباراً من 1 أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.
يشار إلى أن سوريا وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في 16 تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.