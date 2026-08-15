فليتشر: إيبولا يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية

جنيف-سانا

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أمس الجمعة: إن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعياً إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشي الوباء.

وأوضح فليتشر في بيان على منصة “إكس” أن هذا التفشي “الأسرع انتشاراً على الإطلاق”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى السرعة وتوسيع نطاق الاستجابة والتضامن قبل أن يتقدم الفيروس علينا أكثر”.

وحذر فليتشر من أن “إيبولا ينتصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا يمكننا السماح للفيروس بأن يتجاوز استجابتنا”.

وأشار إلى أن الوباء يقتل شخصاً كل 30 دقيقة، محذراً من أن أعداداً أكبر بكثير من الأشخاص معرضون للخطر.

وأكد فليتشر ضرورة أن “يستفيق العالم ويتحرك بفاعلية”، مشدداً على ضرورة تلبية الاحتياجات الهائلة للمياه والنظافة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في المنطقة.

وذكر فليتشر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة المرض.

وكانت السلطات الكونغولية أعلنت الأربعاء الماضي ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 4449 حالة، بينها 2061 وفاة.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 أيار الماضي تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد يومين حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وهي أعلى مستوى من الإنذار الصحي الدولي الذي يمكن للمنظمة إعلانه.