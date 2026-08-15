هزة أرضية بقوة خمس درجات تتسبب بأضرار في غرناطة الإسبانية

مدريد-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا، دون وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة رويترز عن حكومة المنطقة قولها: “إن أضراراً لحقت بمنازل وسيارات دون تسجيل إصابات”، موضحة أن “الهزة ضربت منطقة أليندين بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل”.

بدوره، قال نائب رئيس حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانث كابيو في منشور عبر منصة “إكس”: “إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ”، داعياً المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الدخول إلى المباني والخروج منها دون ضرورة.

وعرضت قناة “تي.في.إي” التلفزيونية الإسبانية صوراً لحطام متناثر في الشوارع وأضرار لحقت ببعض السيارات في المدينة السياحية الشهيرة، ومشاهد لفرق خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس أثناء قيامها بإنقاذ عدد من الأشخاص من مبان متضررة.

وتأثرت إسبانيا في الآونة الأخيرة بكوارث طبيعية، إذ أعلنت السلطات في العشرين من تموز الماضي أن حريقاً ضخماً اندلع على مسافة نحو مئة كيلومتر شمال مدريد، أتى على 13 ألف هكتار من الأراضي الحراجية.

وأتت حرائق الغابات على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم يسجله نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي في البلاد، ومنذ مطلع العام الجاري أتت الحرائق على نحو 82 ألف هكتار.