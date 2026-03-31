الكويت تدين تقييد الاحتلال الإسرائيلي لحرية العبادة في القدس المحتلة

الكويت-سانا

أدانت الكويت الإجراءات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرية العبادة في القدس المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء “كونا”، عن إدانة دولة الكويت ورفضها للقيود المستمرة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرية العبادة في القدس المحتلة، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الخارجية الكويتية منع بطريرك اللاتين في القدس من دخول كنيسة القيامة، في مخالفة صريحة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة لكل الأديان.

وشددت على أن المسجد الأقصى هو مكان خالص للمسلمين، وأن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية المخولة في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.

ودعت الخارجية الكويتية في بيانها المجتمع الدولي وجميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ موقف حازم حيال انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الدينية واستفزاز مشاعر المتعبدين، وعدم احترام حقوق المصلين.

وكانت دول عربية وإسلامية أدانت في بيان مشترك الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكدةً أن إغلاق أبوابه خلال شهر رمضان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ 32 على التوالي، مانعة المصلين الفلسطينيين من الوصول إليه، في انتهاك هو الأطول منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، ويتزامن هذا الإغلاق وسط تحركات مكثفة للمستوطنين لاقتحام المسجد، بالتزامن مع استمرار إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين والزوار للشهر الثاني على التوالي.