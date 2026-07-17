زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب سواحل جنوب المكسيك وتحذير من أمواج تسونامي

مكسيكو-سانا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قبالة سواحل ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ما دفع إلى إصدار تحذير من احتمال تشكل أمواج مد عاتية “تسونامي” في المناطق الساحلية القريبة من مركز الهزة.

ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان: “إن الزلزال وقع بالقرب من مدينة بويرتو ماديرو في ولاية تشياباس، وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر”، مشيرة إلى أن عمق الهزة قد يزيد من تأثيرها في المناطق القريبة

وأضافت الهيئة: إن سكاناً في غواتيمالا والسلفادور المجاورتين شعروا بالزلزال، في حين لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية كبيرة جراء الهزة.

وحذر نظام التحذير من أمواج تسونامي التابع للولايات المتحدة من احتمال تشكل أمواج خطرة على السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال، داعياً إلى متابعة التطورات والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وتعد المكسيك من أكثر المناطق نشاطاً من الناحية الزلزالية، إذ يعود جزء كبير من النشاط البركاني والزلزالي فيها إلى حركة صفيحة أمريكا الشمالية، مقابل صفيحتي المحيط الهادئ وكوكوس، حيث تشهد المنطقة تسجيل عشرات الهزات الأرضية سنوياً بقوة تتجاوز أربع درجات على مقياس ريختر.

وتقع المكسيك ضمن ما يعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو نطاق يمتد حول المحيط، ويشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً واسعاً نتيجة حركة الصفائح التكتونية.