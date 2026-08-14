تركيا ومصر توقعان وثائق تعاون مشترك

أنقرة-سانا
وقعت تركيا ومصر ، أمس الخميس ، عدداً من الوثائق المتعلقة بالتعاون بين البلدين، خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بمدينة العلمين المصرية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، أنّ وزير الخارجية هاكان فيدان وقع مع نظيره المصري بدر عبد العاطي “محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة” في مدينة العلمين، كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قراراً بشأن تعديل “بروتوكول قواعد المنشأ رقم 3” لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأضافت الخارجية التركية أن عبد العاطي بدوره وقع “وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية”.
ويجري فيدان زيارة إلى مصر تنتهي اليوم، وقال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: إنّ مصر وتركيا تعملان بكل طاقتهما لتعميق التعاون على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.