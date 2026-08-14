تركيا ومصر توقعان وثائق تعاون مشترك

photo 2026 08 14 13 40 46 تركيا ومصر توقعان وثائق تعاون مشترك
مصدر الصورة-الاناضول

أنقرة-سانا‏

وقعت تركيا ومصر ، أمس الخميس ، عدداً من الوثائق المتعلقة بالتعاون بين ‏البلدين، خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بمدينة العلمين ‏المصرية‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية التركية في تدوينة على منصة “إن سوسيال” ‏التركية، أنّ وزير الخارجية هاكان فيدان وقع مع نظيره المصري بدر عبد ‏العاطي “محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة” في مدينة العلمين، ‏كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد ‏صالح قراراً بشأن تعديل “بروتوكول قواعد المنشأ رقم 3” لاتفاقية التجارة ‏الحرة بين البلدين‎.‎

وأضافت الخارجية التركية أن عبد العاطي بدوره وقع “وثيقة انضمام مصر ‏إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا ‏والدول الساحلية الإفريقية‎”‌‏.‏

ويجري فيدان زيارة إلى مصر تنتهي اليوم، وقال أمس خلال مؤتمر صحفي ‏مشترك مع نظيره المصري: إنّ مصر وتركيا تعملان بكل طاقتهما لتعميق ‏التعاون على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة‎.‎

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