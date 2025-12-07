قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين اليوم خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في بيت لحم، ونابلس، والبيرة، وسلفيت، وجنين، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم واعتقلت 8 منهم.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وذلك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين إليه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشن يومياً حملات اعتقال واقتحام وتخريب ممتلكات الأهالي، وعمليات تدمير واسعة لمنازلهم بقصد التهجير والاستيلاء عليها.