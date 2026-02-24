المجلس الأوروبي يمدد العملية البحرية الأوروبية بمياه البحر الأحمر عاماً آخر

بروكسل-سانا

أقر المجلس الأوروبي اليوم الإثنين، تمديد العملية الأمنية البحرية لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر حتى الـ 28 من شباط 2027، وذلك بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية.

وقال المجلس في مذكرة عبر موقعه الرسمي: إنه وافق على مبلغ مالي بنحو 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة للعملية المسماة أسبيدس خلال الفترة من 1 آذار 2026 حتى الـ 28 من شباط 2027، مشيراً إلى أن هذه العملية تسهم في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة به، وذلك في مواجهة التهديدات المستمرة التي تستهدف السفن التجارية.

ولفتت المذكرة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي وحماية تدفقات التجارة العالمية.

وتوفر عملية أسبيدس التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في شباط 2024 الأمن البحري الدفاعي، وتحمي السفن، وتدعم الاستقرار على طول الطرق البحرية الرئيسية في البحر الأحمر وفقاً للقانون الدولي، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز.

