الرياض-سانا

جاءت السعودية ضمن أكبر عشر دول عالمياً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، وفق تقرير للبنك الدولي، في مؤشر على تنامي حضور المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي ودعم بنيته التحتية والتقنية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الخميس، إلى أن هذا التقدم يأتي في إطار مسار وطني تدعمه رؤية السعودية 2030، ويركز على تطوير الاقتصاد القائم على البيانات والحوسبة والابتكار واستقطاب الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، ارتفعت سعة مراكز البيانات في المملكة من 68 ميغاواط عام 2021 إلى 440 ميغاواط عام 2025، ثم إلى 467 ميغاواط خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس 99 بالمئة بنهاية عام 2025.

كما أشار التقرير إلى قدرة المملكة على استقطاب الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة للبيانات الحكومية، حيث تتيح منصة تديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تكامل بيانات أكثر من 60 جهة حكومية مع إبقاء البيانات ضمن أنظمتها.

ويأتي ذلك في إطار توجه سعودي لتعزيز الاستثمار في الحوسبة والبيانات والبنية التحتية الرقمية وتنمية الكفاءات، بما يدعم توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات.