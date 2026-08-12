التعاون الخليجي ومصر يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي محمد جاسم البديوي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر المستجدات في المنطقة، وكذلك آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه في كل المجالات.

وجاء في بيان نُشِر اليوم الأربعاء على موقع مجلس التعاون الرسمي: إن الجانبين ناقشا خلال لقاءٍ مساء أمس في مدينة العلمين المصرية عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وشدّدا على ضرورة حل كل الخلافات والملفات العالقة بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ومن خلال الحوار البناء بين كل أطراف النزاع.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت في وقت سابق أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية ‏للأمن القومي العربي، معربة عن رفض مصر القاطع لأي أعمال أو ممارسات ‏تنطوي على انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها.