الدفاع السعودية تعلن تدمير 7 مسيرات في أجواء البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قوله اليوم الثلاثاء: إنه تم اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.