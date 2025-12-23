محكمة العدل الدولية: انضمام بلجيكا لدعوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم في غزة

لاهاي-سانا

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن قرار انضمام بلجيكا جاء بعد أن انضمت دول عدة، من بينها: البرازيل، وإيرلندا، وبوليفيا، وكولومبيا، وليبيا، وإسبانيا، والمكسيك، إلى الدعوى المرفوعة إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، رفضت استئنافاً قدمته إسرائيل منتصف الشهر الجاري لوقف التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، مؤكدة بذلك استمرار الإجراءات القضائية، بما يشمل التحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية.

يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية تحت اسم “تطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في قطاع غزة”، وذلك في الـ 29 من كانون الأول عام 2023.