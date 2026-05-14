الولايات المتحدة تجدد عرضها بتقديم 100 مليون دولار لكوبا مقابل تعاونها

واشنطن-سانا‏

جدّدت الولايات المتحدة عرضها بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات لكوبا، فيما تزيد ‏ضغطها على البلاد للتعاون في ظل معاناتها أزمة اقتصادية، تشمل انقطاعات مطولة للتيار ‏الكهربائي.‏

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في تصريح من روما الأسبوع الماضي، أن كوبا رفضت عرضاً للمساعدة بقيمة 100 مليون دولار، وهو ادعاء نفته هافانا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان أمس الأربعاء : “‏إن كوبا ترفض السماح للولايات المتحدة بتقديم هذه المساعدة للشعب الكوبي الذي هو في ‏أمس الحاجة إليها بسبب إخفاقات ” النظام الفاسد” في كوبا”.‏

وأضافت: “القرار متروك للنظام الكوبي لقبول عرضنا للمساعدة أو رفض المساعدات ‌‏(المنقذة للحياة) وفي نهاية المطاف، سيكون مسؤولاً أمام الشعب الكوبي عن عرقلة ‏وصولها”.‏

وجاء الاقتراح الأميركي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أجزاء رئيسية من ‏الاقتصاد الكوبي الذي تسيطر عليه الدولة، وانخفضت إمدادات الطاقة في كوبا إلى ‏مستويات قياسية جديدة، مع انقطاعات مطولة للتيار الكهربائي ونقص قياسي في توليد ‏الطاقة في الأيام الأخيرة.‏

وألقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في منشور على منصة “إكس” أمس الأربعاء، باللوم ‏على واشنطن في ذلك، وقال: “هذا التدهور المتفاقم له سبب واحد: الحصار الطاقي الذي ‏تفرضه الولايات المتحدة على بلادنا، مهددة بفرض تعرفات جمركية غير منطقية على أي ‏دولة تزودنا الوقود”.‏

وتعاني كوبا أزمة طاقة منذ كانون الثاني عندما اعتقلت القوات الأميركية على الرئيس ‏الفنزويلي وحليف كوبا نيكولاس مادورو، وهددت واشنطن بفرض تعرفات جمركية على ‏الدول التي ترسل النفط الخام إلى الجزيرة الشيوعية.‏

وحتى الآن، لم تسمح واشنطن إلا بوصول ناقلة نفط روسية واحدة في نهاية آذار ووفقاً ‏للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت شحنة لمرة واحدة.‏