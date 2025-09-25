مصرع 14 شخصاً وفقدان العشرات جراء الفيضانات في تايوان

تايبيه-سانا

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات التي رافقت إعصار راغاسا واجتاحت شرقي تايوان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإعصار تسبب بهطول أمطار غزيرة تجاوز منسوبها 30 سنتيمتراً في منطقة هوالين، ما أدى إلى غمر أحياء بأكملها بالمياه، فيما فاضت إحدى البحيرات في وسط الجبال، وتدفقت موجة عارمة نحو بلدة غوانغفو الصغيرة، كما انقطع الطريق السريع الرئيسي بعد أن جرفت الفيضانات أحد الجسور.

وبحسب السلطات، تم الإبلاغ عن فقدان العشرات، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للعثور على أكثر من مئة مفقود.

واستخدم السكان وعناصر الإنقاذ، بمساندة وحدات من الجيش، المجارف والدلاء والحفارات لإزالة الطين والحجارة التي جرفتها السيول إلى وسط بلدة غوانغفو.