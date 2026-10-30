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رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون

photo 2026 10 30 09 04 18 رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون
الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ -وكالة يونهاب الكورية الجنوبية

سيئول-سانا‏

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان على تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو ‏جونغ قولها في بيان: إن الجانبين أكدا أهمية خلال اتصال هاتفي أمس الخميس ‏مواصلة التواصل والتعاون الوثيقين، رغم الظروف الخطيرة التي تفرضها الحرب الدائرة ‏في الشرق الأوسط.‏

وأضافت كانغ: إن الرئيس لي أعرب عن “تعاطفه العميق مع الضحايا السعوديين جراء ‏الحرب”، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة ترسيخ التعاون المثمر والمفيد ‏للطرفين في مختلف المجالات، انطلاقاً من شراكتهما الاستراتيجية وتطلعهما إلى ‏المستقبل.‏

وأوضحت أن الجانبين اتفقا أيضاً على مواصلة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ‏من خلال عقد لقاءات مباشرة.‏

وكانت كوريا الجنوبية أدانت في 24 أيلول الماضي، الاعتداءات التي شنتها ميليشيا ‏الحوثي ‏على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية وأسفرت عن ضحايا مدنيين، ‏داعية إلى ‏وقفها فوراً.‏ ‏

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