رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون

سيئول-سانا‏

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان على تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو ‏جونغ قولها في بيان: إن الجانبين أكدا أهمية خلال اتصال هاتفي أمس الخميس ‏مواصلة التواصل والتعاون الوثيقين، رغم الظروف الخطيرة التي تفرضها الحرب الدائرة ‏في الشرق الأوسط.‏

وأضافت كانغ: إن الرئيس لي أعرب عن “تعاطفه العميق مع الضحايا السعوديين جراء ‏الحرب”، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة ترسيخ التعاون المثمر والمفيد ‏للطرفين في مختلف المجالات، انطلاقاً من شراكتهما الاستراتيجية وتطلعهما إلى ‏المستقبل.‏

وأوضحت أن الجانبين اتفقا أيضاً على مواصلة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ‏من خلال عقد لقاءات مباشرة.‏

وكانت كوريا الجنوبية أدانت في 24 أيلول الماضي، الاعتداءات التي شنتها ميليشيا ‏الحوثي ‏على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية وأسفرت عن ضحايا مدنيين، ‏داعية إلى ‏وقفها فوراً.‏ ‏