مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء غارات إسرائيلية عنيفة

بيروت-سانا

سقط مئات القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، في مختلف أنحاء لبنان، جراء غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية في بيان: “في تصعيد خطير جداً شن طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات القتلى ومئات الجرحى”.

وأكد المركز أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في إنجاز الأعمال الإسعافية وإنقاذ أرواح من لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتأمين العلاجات لجميع الجرحى من خلال توزيعهم على المستشفيات كل وفق حالته.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 100 سيارة إسعاف تابعة له بدأت الاستجابة في المناطق المستهدفة، وتعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جميع أصدقاء لبنان إلى مساعدته على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة.

وقال سلام على منصة “إكس”: “في حين رحّبنا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكثّفنا جهودنا للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تواصل إسرائيل توسيع اعتداءاتها التي طالت أحياء سكنية مكتظّة، وراح ضحيتها مدنيون عزّل، في مختلف أنحاء لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ناهيك عن ضربها عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي لم تحترمها يوماً أصلاً”.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوماً هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتاً إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية لميليشيا حزب الله.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنذارات عاجلة لسكان مناطق في مدينة صور بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، تمهيداً لشن غارات جوية على المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق مقتل 12 شخصاً، وإصابة العشرات في غارات على عدة مناطق جنوب لبنان.