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مباحثات سورية برازيلية لتعزيز التعاون في المجال ‌‏الصحي ‏

IMG 20261028 173744 786 مباحثات سورية برازيلية لتعزيز التعاون في المجال ‌‏الصحي ‏
لقاء وزير الصحة مصعب العلي مع سفير ‏جمهورية ‏البرازيل الاتحادية بسوريا إدواردو ‏باربوزا-دمشق-سانا

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع سفير ‏جمهورية ‏البرازيل الاتحادية بدمشق إدواردو ‏باربوزا، سبل تعزيز ‏التعاون في المجال الصحي بين ‏البلدين‎.‎
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وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‌‏الأربعاء، أن الوزير العلي أشار خلال اللقاء الذي ‏جرى ‏في مبنى الوزارة، إلى تطلّع سوريا للاستفادة ‏من التجربة ‏البرازيلية في بناء نظام صحي مستدام‎.‎

دعم القطاع الطبي‎

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ولفت الوزير العلي إلى الأضرار التي لحقت بالبنية ‌‏التحتية الصحية، والحاجة إلى دعم القطاع الطبي ‌‏بالأجهزة والمستلزمات والأدوية، وإعادة تأهيل ‏المنشآت ‏المتضررة‎.‎

وشدّد الوزير العلي على أهمية توسيع آفاق التعاون ‌‏الصحي المشترك، مثمّناً استعداد البرازيل لتقديم ‏الدعم ‏للقطاع الصحي السوري‎.‎

استعداد البرازيل لتقديم الدعم

IMG 20261028 173744 351 1 مباحثات سورية برازيلية لتعزيز التعاون في المجال ‌‏الصحي ‏

من جانبه، أشار السفير باربوزا إلى عمق العلاقات ‏بين ‏البلدين واستعداد بلاده لتقديم الدعم الممكن، لافتاً ‏إلى ‏أهمية تطوير الشراكات الصحية‎.‎
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كما طرح السفير البرازيلي فكرة تبادل الزيارات ‏للاطلاع ‏على واقع القطاع الصحي في سوريا، ‏وتحديد احتياجاته ‏وأولويات الدعم، بما يسهم في ‏تعزيز التعاون المشترك‎.‎
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وتولي وزارة الصحة السورية أهمية توسيع ‏الشراكات ‏الدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ ‏أولويات التعافي ‏الصحي وتطوير جودة الرعاية ‏المقدمة للمواطنين.‏

IMG 20261028 173744 634 مباحثات سورية برازيلية لتعزيز التعاون في المجال ‌‏الصحي ‏
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