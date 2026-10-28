مباحثات سورية برازيلية لتعزيز التعاون في المجال ‌‏الصحي ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق إدواردو باربوزا، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين البلدين.
وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير العلي أشار خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، إلى تطلّع سوريا للاستفادة من التجربة البرازيلية في بناء نظام صحي مستدام.
دعم القطاع الطبي
ولفت الوزير العلي إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية، والحاجة إلى دعم القطاع الطبي بالأجهزة والمستلزمات والأدوية، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
وشدّد الوزير العلي على أهمية توسيع آفاق التعاون الصحي المشترك، مثمّناً استعداد البرازيل لتقديم الدعم للقطاع الصحي السوري.
استعداد البرازيل لتقديم الدعم
من جانبه، أشار السفير باربوزا إلى عمق العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده لتقديم الدعم الممكن، لافتاً إلى أهمية تطوير الشراكات الصحية.
كما طرح السفير البرازيلي فكرة تبادل الزيارات للاطلاع على واقع القطاع الصحي في سوريا، وتحديد احتياجاته وأولويات الدعم، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك.
وتولي وزارة الصحة السورية أهمية توسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ أولويات التعافي الصحي وتطوير جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.