جامعة الدول العربية تدين هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن وتدعم وحدة البلاد وسيادتها

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المواقع داخل اليمن، وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.



وشدد فهمي خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، على ضرورة وقف الدعم الإيراني للحوثيين، وما يوفره من إسناد لعملياتهم داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي براً وبحراً، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.



وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على وقوف الجامعة إلى جانب الحكومة اليمنية، ودعمها للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل يصون وحدة اليمن وسيادته واستقراره، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها.



وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية أعلنت أول أمس ‏الجمعة، مقتل 17 جندياً وضابطاً، وإصابة آخرين جراء ‏هجوم شنته ‏ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على ‏مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ‏ومأرب في اليمن.‏

