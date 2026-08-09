مقتل 22 شخصاً وإصابة 37 آخرين جراء تصادم حافلتين في النيجر

نيامي-سانا

قُتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم 17 جندياً، وأصيب 37 آخرون، جراء تصادم حافلتين على طريق قرب مدينة مداوة جنوب النيجر.

ونقلت وكالة الأنباء في النيجر عن وزارة النقل والطيران المدني قولها في بيان مساء أمس السبت: “إن الحادث وقع إثر تصادم حافلة قادمة من مداوة وأخرى من زيندر، وكانتا تقلان عدداً من الركاب، بينهم عسكريون كانوا في طريق عودتهم بعد انتهاء تدريبهم، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً في مكان الحادث، بينهم 17 جندياً، وإصابة 37 آخرين، نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وأكد قائد الشرطة في مداوة فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ووصف حاكم ولاية تاهوا الحادث بأنه “خطير”، داعياً مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر واليقظة والالتزام بقواعد السلامة المرورية، للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

ويأتي الحادث في وقت تكثف فيه السلطات النيجرية جهودها للتوعية بمخاطر حوادث المرور، التي تتكرر بصورة لافتة في البلاد، ولا سيما على الطرق التي تربط المدن والمناطق الداخلية.

وبحسب الوكالة الوطنية النيجرية للسلامة الطرقية، سجلت البلاد خلال عام 2025 أكثر من سبعة آلاف حادث مروري، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وإصابة أكثر من 4400 آخرين.