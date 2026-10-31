حملة “الكلمة تبني” تختتم أعمالها برسائل لتعزيز الوعي والمسؤولية ‏المجتمعية

دمشق-سانا

اختتمت الأكاديمية السورية للإعلام، اليوم السبت، أعمال الحملة الوطنية ‌‏”الكلمة تبني”، التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏)، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر خطاب ‏الكراهية والمعلومات المضللة، وترسيخ الممارسات المسؤولة في تداول ‏المحتوى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.‏

وأوضح مدير الأكاديمية إبراهيم الشريف في تصريح لـ سانا، أن الحملة ‏سعت إلى تحويل مفهوم “الكلمة تبني” من شعار إلى سلوك يومي مسؤول، ‏من خلال تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التفكير في ‏مضمون ما ينشرونه أو يشاركونه، ومدى تأثيره في بناء المجتمع ‏وتماسكه أو تعميق الانقسامات داخله.‏

وذكر الشريف أن الحملة امتدت إلى أكثر من عشر محافظات سورية، ‏وحققت أكثر من 24 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي ‏خلال شهر من انطلاقها، مشيراً إلى أن عمليات الرصد والمتابعة التي ‏نفذتها الأكاديمية خلال الفترة الممتدة من السادس إلى الحادي والثلاثين من ‏تشرين الأول الجاري وثّقت 70 مادة إعلامية منفصلة عبر 21 جهة ‏ومنصة ناشرة، بينها 61 مادة مرتبطة بالحملة والمشروع، إضافة إلى 28 ‏عملية إعادة نشر، ليبلغ إجمالي سجلات الرصد 119 سجلاً.‏

وشملت الجهات والمنصات التي تناولت الحملة وسائل إعلام رسمية ‏وخاصة، بينها وكالة سانا، والإخبارية السورية، وعدد من الصحف ‏والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، ما أتاح انتشار ‏رسائلها عبر قنوات إعلامية متعددة.‏

حرية التعبير ومواجهة خطاب الكراهية

وبيّن الشريف أن رسائل الحملة ركزت على أهمية التحقق من المعلومات، ‏واحترام الاختلاف في وجهات النظر، والتوعية بالفارق بين حرية التعبير ‏وخطاب الكراهية، لافتاً إلى أن التعبير عن الرأي والنقد حق مكفول، لكنه ‏يفقد طابعه المسؤول عندما يتحول إلى تجريح أو إساءة أو تحريض على ‏الكراهية.‏

وأشار إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية تكتسب أهمية ‏خاصة في المجتمع السوري، في ظل تنوع خلفياته الثقافية والاجتماعية، ‏مؤكداً أن الحملة حرصت على تقديم رسائل جامعة تراعي هذا التنوع، ‏وتعزز ثقافة الحوار والمسؤولية في الخطاب العام.‏

ويأتي إطلاق الحملة ضمن مشروع ‏”تعزيز القدرات الوطنية الإعلامية ‏لمواجهة خطاب الكراهية ‏وبناء السلام ‌‏في سوريا” الذي استمر ستة أشهر، ‏ونفذت خلاله وزارة الإعلام والأكاديمية السورية للإعلام، بالشراكة مع ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 35 برنامجاً تدريبياً في تسع محافظات، ‏استفاد منها أكثر من 775 متدرباً ومتدربة.‏