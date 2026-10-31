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قطر تؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة البحرية

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وزير الخارجية القطري يبحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي لدعم الجهود الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة البحرية-الدوحة-سانا

الدوحة-سانا ‏

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ‏ثاني، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد ‏الصباح، دعم بلاده كل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية ‏الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في ‏المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة “إكس”، أن الجانبين ‏استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر ‏المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض ‏التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وجددت دولة قطر، أمس الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان، التزامها بمواصلة جهود ‏الوساطة وخفض التصعيد، والدبلوماسية الإنسانية، وضمان حماية المدنيين خلال ‏النزاعات المسلحة.‏

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