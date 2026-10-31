قطر تؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لضمان حرية الملاحة البحرية

الدوحة-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، دعم بلاده كل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت دولة قطر، أمس الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان، التزامها بمواصلة جهود الوساطة وخفض التصعيد، والدبلوماسية الإنسانية، وضمان حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.