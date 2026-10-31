اختراق بـ6.3 مليارات دولار يهز منصة باينانس ويكشف هشاشة أمن ‏العملات المشفرة

لندن-سانا‏

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أعاد الاختراق الضخم الذي تعرضت له منصة باينانس، أكبر بورصة ‏للعملات المشفرة في العالم، فتح النقاش حول سلامة الأصول الرقمية، ‏بعدما قدرت قيمة الأصول المتأثرة بالهجوم بنحو 6.3 مليارات دولار في ‏واحدة من أكبر الحوادث الأمنية التي شهدها القطاع.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أنه رغم اعتماد العملات المشفرة على تقنية ‌‏”البلوك تشين” المعروفة بصعوبة التلاعب بسجلاتها الرقمية، فإن ‏القراصنة لا يستهدفون الشبكة نفسها بقدر ما يركزون على نقطة الضعف ‏الأهم، وهي المفاتيح الخاصة التي تمنح مالكيها القدرة على التحكم بالأموال ‏وتحويلها.‏

ويشير التحقيق الأولي إلى أن الهجوم بدأ عبر اختراق حاسوب محمول ‏يعود إلى أحد مهندسي المنصة، قبل اكتشاف ثغرات إضافية استغلها ‏المهاجمون للوصول إلى الأصول الرقمية. ‏

وفي محاولة للحد من الأضرار، أعلنت باينانس تجميد أصول تقدر بنحو ‏ثلاثة مليارات دولار، أي ما يقارب نصف قيمة الأموال المتأثرة ‏بالاختراق، مؤكدة أنها ستغطي الخسائر التي تكبدها المستخدمون.‏

ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه المنصة تدقيقاً تنظيمياً وقانونياً متزايداً ‏في عدة دول، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية والرقابية التي لا ‏تزال تواجه سوق العملات المشفرة رغم النمو السريع الذي يشهده القطاع.‏

وتعد باينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، وتقول: إن ‏عدد مستخدميها يبلغ 335 مليون مستخدم. ‏

وخلال السنوات الأخيرة واجهت الشركة سلسلة من القضايا التنظيمية ‏والقضائية في الولايات المتحدة وأوروبا، شملت اتهامات تتعلق بمكافحة ‏غسل الأموال، والامتثال للقواعد المنظمة للأصول الرقمية، كما اضطرت ‏إلى تعليق جزء من أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي بعد تعثرها في ‏الحصول على بعض التراخيص المطلوبة.‏