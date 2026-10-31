اختراق بـ6.3 مليارات دولار يهز منصة باينانس ويكشف هشاشة أمن ‏العملات المشفرة

لندن-سانا
أعاد الاختراق الضخم الذي تعرضت له منصة باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، فتح النقاش حول سلامة الأصول الرقمية، بعدما قدرت قيمة الأصول المتأثرة بالهجوم بنحو 6.3 مليارات دولار في واحدة من أكبر الحوادث الأمنية التي شهدها القطاع.
وذكرت وكالة فرانس برس أنه رغم اعتماد العملات المشفرة على تقنية ”البلوك تشين” المعروفة بصعوبة التلاعب بسجلاتها الرقمية، فإن القراصنة لا يستهدفون الشبكة نفسها بقدر ما يركزون على نقطة الضعف الأهم، وهي المفاتيح الخاصة التي تمنح مالكيها القدرة على التحكم بالأموال وتحويلها.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن الهجوم بدأ عبر اختراق حاسوب محمول يعود إلى أحد مهندسي المنصة، قبل اكتشاف ثغرات إضافية استغلها المهاجمون للوصول إلى الأصول الرقمية.
وفي محاولة للحد من الأضرار، أعلنت باينانس تجميد أصول تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، أي ما يقارب نصف قيمة الأموال المتأثرة بالاختراق، مؤكدة أنها ستغطي الخسائر التي تكبدها المستخدمون.
ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه المنصة تدقيقاً تنظيمياً وقانونياً متزايداً في عدة دول، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية والرقابية التي لا تزال تواجه سوق العملات المشفرة رغم النمو السريع الذي يشهده القطاع.
وتعد باينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، وتقول: إن عدد مستخدميها يبلغ 335 مليون مستخدم.
وخلال السنوات الأخيرة واجهت الشركة سلسلة من القضايا التنظيمية والقضائية في الولايات المتحدة وأوروبا، شملت اتهامات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، والامتثال للقواعد المنظمة للأصول الرقمية، كما اضطرت إلى تعليق جزء من أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي بعد تعثرها في الحصول على بعض التراخيص المطلوبة.