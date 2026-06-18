كوريا الجنوبية تؤكد تمسكها بتصنيف جارتها الشمالية عدواً للبلاد

سيئول-سانا
أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، تمسكها بموقفها القاضي بتصنيف كوريا الشمالية عدواً للبلاد، نافيةً تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال حذف هذا الوصف من الكتاب الأبيض الدفاعي المرتقب.
ونقلت وكالة يونهاب عن نائب المتحدث باسم الوزارة لي كيونغ-هو قوله في مؤتمر صحفي: “إن التقرير الذي يشير إلى أن الوزارة تدرس عدم تصنيف كوريا الشمالية عدواً في الكتاب الأبيض الدفاعي المقبل غير صحيح”، مضيفاً: “نؤكد مجدداً أن موقفنا ثابت، فالنظام الكوري الشمالي وجيشه يُعدّان عدواً لنا”.
وأوضح لي أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد المسودة الأولية للكتاب الأبيض الدفاعي، الذي يصدر مرة كل عامين، ومن المقرر نشر نسخة عام 2026 في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت صحيفة “جوسون إلبو” الكورية الجنوبية نشرت تقريراً، أفاد بأن وزارة الدفاع تدرس حذف هذا الوصف من الكتاب الأبيض لعام 2026، في ظل سياسة التقارب التي تنتهجها حكومة الرئيس لي جيه ميونغ تجاه بيونغ يانغ.
يذكر أن أول استخدام رسمي لوصف كوريا الشمالية بـ”العدو” في الكتاب الأبيض لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يعود إلى عام 1995، عقب تهديدات أطلقتها بيونغ يانغ بتحويل سيئول إلى “بحر من نار”، في حال اندلاع حرب بين الجانبين.
ويرجع الخلاف الأساسي بين الكوريتين إلى الانقسام السياسي والأيديولوجي الذي حدث في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، عندما قُسمت شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين شمالي تبنى الشيوعية، وجنوبي تبنى الرأسمالية والديمقراطية، ما أدى إلى تأسيس دولتين منفصلتين عام 1948.
وفي عام 1950، شنت كوريا الشمالية حرباً على جارتها الجنوبية، انتهت بهدنة عام 1953، لكن من الناحية الرسمية، لا تزال الدولتان في حالة حرب حتى اليوم لعدم توقيع معاهدة سلام دائم.