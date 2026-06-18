كوريا الجنوبية تؤكد تمسكها بتصنيف جارتها الشمالية عدواً للبلاد

سيئول-سانا‏

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، تمسكها بموقفها القاضي بتصنيف كوريا الشمالية عدواً للبلاد، نافيةً تقارير إعلامية ‏تحدثت عن احتمال حذف هذا الوصف من الكتاب الأبيض الدفاعي المرتقب.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن نائب المتحدث باسم الوزارة لي كيونغ-هو قوله في مؤتمر صحفي: “إن التقرير الذي يشير إلى أن الوزارة ‏تدرس عدم تصنيف كوريا الشمالية عدواً في الكتاب الأبيض الدفاعي المقبل غير صحيح”، مضيفاً: “نؤكد مجدداً أن موقفنا ثابت، ‏فالنظام الكوري الشمالي وجيشه يُعدّان عدواً لنا”.‏

وأوضح لي أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد المسودة الأولية للكتاب الأبيض الدفاعي، الذي يصدر مرة كل عامين، ومن المقرر نشر ‏نسخة عام 2026 في وقت لاحق من العام الجاري.‏

وكانت صحيفة “جوسون إلبو” الكورية الجنوبية نشرت تقريراً، أفاد بأن وزارة الدفاع تدرس حذف هذا الوصف من الكتاب الأبيض لعام ‌‏2026، في ظل سياسة التقارب التي تنتهجها حكومة الرئيس لي جيه ميونغ تجاه بيونغ يانغ.‏

يذكر أن أول استخدام رسمي لوصف كوريا الشمالية بـ”العدو” في الكتاب الأبيض لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يعود إلى عام ‌‏1995، عقب تهديدات أطلقتها بيونغ يانغ بتحويل سيئول إلى “بحر من نار”، في حال اندلاع حرب بين الجانبين.‏

ويرجع الخلاف الأساسي بين الكوريتين إلى الانقسام السياسي والأيديولوجي الذي حدث في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، ‏عندما قُسمت شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين شمالي تبنى الشيوعية، وجنوبي تبنى الرأسمالية والديمقراطية، ما أدى إلى تأسيس ‏دولتين منفصلتين عام 1948. ‏

وفي عام 1950، شنت كوريا الشمالية حرباً على جارتها الجنوبية، انتهت بهدنة عام 1953، لكن من الناحية الرسمية، لا تزال ‏الدولتان في حالة حرب حتى اليوم لعدم توقيع معاهدة سلام دائم.‏