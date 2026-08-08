الإمارات وقطر تدينان استهداف ناقلة لأدنوك في مضيق هرمز

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات العربية المتحدة وقطر اليوم السبت الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة “إكس” أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على أهمية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يمثل أعمال قرصنة من جانب الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وطالبت الإمارات إيران بوقف الهجمات العدوانية والالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، بما يعزز أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

بدورها، جددت قطر رفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر، داعية إلى وقف الهجمات الإيرانية على ممتلكات الدول، ومعربة عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لجميع التدابير التي تتخذها لحماية ممتلكاتها.

وكانت شركة أدنوك أعلنت في بيان لها أمس أن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات في أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بدء الحرب، من بينها ثلاث سفن هذا الأسبوع.