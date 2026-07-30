الإمارات تدين هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية

أبوظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد الهجمات بطائرات مسيرة، قدمت من العراق، واستهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأربعاء تنفيذ ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة لإيران في العراق، رداً على استهداف منشآتها النفطية.