الإمارات تدين هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية

photo 2026 07 30 11 41 51 الإمارات تدين هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية

أبوظبي-سانا‏

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد الهجمات بطائرات ‏مسيرة، قدمت من العراق، واستهدفت منشآت نفطية في المنطقة ‏الشرقية بالسعودية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً لأمن المملكة ‏واستقرارها.‏

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس، أن ‏هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية ‏السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.‏

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية ‏السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأربعاء تنفيذ ضربات ‏نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة ‏لإيران في العراق، رداً على استهداف منشآتها النفطية. ‏

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