كوريا الجنوبية تطلق مشروعاً لبناء مدمرات بحرية بقيمة 5 مليارات دولار

سيئول-سانا

وقعت كوريا الجنوبية مع شركة “هانهوا أوشن” المحلية عقداً لتنفيذ مشروع بناء مدمرات بحرية من الجيل الجديد، بكلفة 7.8 تريليونات وون (نحو 5.1 مليارات دولار).

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الشركة قولها في بيان اليوم الخميس: إن إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية أبلغتها رسمياً باختيارها مرشحاً مفضلاً للمشروع، بعد تفوقها على شركة “إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة”، على أن يتم تسليم أول مدمرة إلى البحرية بحلول نهاية عام 2032.

ويهدف المشروع إلى بناء ست مدمرات من الجيل الجديد باستخدام تقنيات مطورة محلياً، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للبحرية.

ومن المتوقع أن تشكل المدمرات الجديدة، المزودة بنظام “إيجيس” ويبلغ وزن الواحدة منها نحو ستة آلاف طن، إحدى الركائز الاستراتيجية للبحرية، بقدرات تشغيلية مماثلة لمدمرات فئة “الملك سيجونغ العظيم” التي تزن 7100 طن وتعد من أقوى السفن الحربية العاملة حالياً.

كما تخطط الإدارة لطرح مناقصات بناء المدمرات الخمس المتبقية اعتباراً من نهاية عام 2028، بهدف استكمال تسليمها بحلول عام 2036.

وأكد مسؤول في إدارة برنامج المشتريات الدفاعية أن العمل سيستمر على تنفيذ المشروع وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتسليم.

يشار إلى أن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أعلنت في الـ 26 من حزيران الماضي أنها ستعمل سريعاً على توسيع ‏قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ‏ذلك تدريب نصف مليون “مسيرة محاربة” ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير ‏المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة‎.‎