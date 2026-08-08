ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى 73,384 ‏قتيلاً‎ ‎

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73,384 قتيلاً و174,242 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت عبر قناتها على التلغرام: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية قتيلين، وست إصابات.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1,257 قتيلاً و4،131 جريحاً، إضافة إلى انتشال 806 جثامين.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت أكثر من عامين عن كارثة إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.