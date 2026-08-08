ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى 73,384 ‏قتيلاً‎ ‎

القدس المحتلة-سانا‏

‌‎ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73,384 قتيلاً ‌‏و174,242 جريحاً‎.‎

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت ‏عبر قناتها ‏على التلغرام: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت ‏خلال الـ 48 ساعة ‏الماضية قتيلين، وست إصابات‎.‎

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل ‏إلى 1,257 قتيلاً ‏و4،131 جريحاً، إضافة إلى انتشال ‌‏806 جثامين‎.‎

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وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

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وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي ‏استمرت أكثر من عامين عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، ‏جراء ‏الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار ‏الخدمات، ‏ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال ‏إدخال المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق وقف إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎. ‎