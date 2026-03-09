تركيا تدعو إلى منصة حوار إقليمية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط

أنقرة-سانا

دعت تركيا إلى إنشاء “منصة حوار” إقليمية، بهدف احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتصعيد الأخيرة.

وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة الدول التركية، قائلاً: ” نقترح إطلاق منصة حوار بين دول المنطقة لمعالجة التوترات المتفاقمة وتعزيز الاستقرار”.

وأكد فيدان أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب، مشدداً على أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار، وأن “الحوار والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لتجنب توسع الصراع”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن استمرار النزاعات يهدد أمن الطاقة العالمي ويخلق بيئة خصبة لتمدد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا تعمل مع الدول الصديقة لتكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء التوترات.

وتشهد المنطقة منذ نهاية شباط تصعيداً خطيراً على خلفية الحرب الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران، التي ردّت بسلسلة اعتداءات طالت منشآت حيوية في عدة دول، وأثار هذا التصعيد مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.