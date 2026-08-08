اليمن: اتفاقية مكة للدفاع المشترك خطوة لتعزيز أمن ‏المنطقة

عدن-سانا‏

رحب اليمن باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية ‏وتركيا وباكستان، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية ‏ومحطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول ‏الثلاث، وتعكس إرادته السياسية المشتركة في مواجهة ‏التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها‎.‎

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته اليوم ‏السبت على موقعها الرسمي: إن الاتفاقية تكتسب أهمية ‏خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات ‏متصاعدة، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية وتهريب ‏الأسلحة والتهديدات التي تستهدف دول الجوار والممرات ‏البحرية الدولية‎.‎

وأشادت الوزارة بالدور الذي تضطلع به السعودية في ‏بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة، وإسهامها في ‏تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً دعم الجمهورية ‏اليمنية للجهود والشراكات القائمة على التعاون والاحترام ‏المتبادل، والهادفة إلى حماية سيادة الدول وسلامة ‏أراضيها، وترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين‎.‎

وأكدت الوزارة أن إعلان الاتفاقية، بعد أيام من إنشاء ‏التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، يعكس تنامي ‏الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وتعزيز قدرات الردع في ‏مواجهة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود‎.‎

وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت أمس الجمعة ‏اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي هجوم ‏مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الجميع، ‏كما تتضمن تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بينها‎.‎