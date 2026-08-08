اليمن: اتفاقية مكة للدفاع المشترك خطوة لتعزيز أمن ‏المنطقة

عدن-سانا
رحب اليمن باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية ومحطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتعكس إرادته السياسية المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الرسمي: إن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والتهديدات التي تستهدف دول الجوار والممرات البحرية الدولية.
وأشادت الوزارة بالدور الذي تضطلع به السعودية في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة، وإسهامها في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً دعم الجمهورية اليمنية للجهود والشراكات القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، والهادفة إلى حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها، وترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكدت الوزارة أن إعلان الاتفاقية، بعد أيام من إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، يعكس تنامي الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وتعزيز قدرات الردع في مواجهة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.
وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت أمس الجمعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الجميع، كما تتضمن تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بينها.