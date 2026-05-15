ترامب يعلن اتفاقات مع الصين ويجدد ضرورة الحصول على اليورانيوم الإيراني

بكين-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه أبرم “اتفاقات تجارية رائعة” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما الثاني في العاصمة الصينية بكين.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب قوله أثناء جولة في حدائق تشونغنانهاي، مجمع القيادة المركزية الصينية: “نتج عن ذلك الكثير من الأمور الإيجابية، لقد أبرمنا بعض الاتفاقات التجارية وهي رائعة للبلدين”.
وفي سياق آخر، قال ترامب: إنه “سيشعر بارتياح أكبر” لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من إيران، معتبراً أن الأمر يرتبط “بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر”.
وأضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” خلال زيارته للصين: “أفضل الحصول عليه، سأشعر بارتياح أكبر لو كان بحوزتنا”.
وأشار ترامب إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية إيرانية رئيسية، قائلاً: “ما يمكننا فعله هو الضرب مجدداً”، معتبراً أن تلك المواقع دمرت بالكامل.
وكان ترامب أعلن أمس الخميس أن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ، في خطوة قد تمثل أحد أبرز الاتفاقات الاقتصادية خلال زيارته الحالية إلى بكين.