ترامب يعلن اتفاقات مع الصين ويجدد ضرورة الحصول على اليورانيوم الإيراني

بكين-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه أبرم “اتفاقات تجارية رائعة” مع ‏الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما الثاني في العاصمة الصينية بكين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب قوله أثناء جولة في حدائق ‏تشونغنانهاي، مجمع القيادة المركزية الصينية: “نتج عن ذلك الكثير من الأمور الإيجابية، ‏لقد أبرمنا بعض الاتفاقات التجارية وهي رائعة للبلدين”.‏

وفي سياق آخر، قال ترامب: إنه “سيشعر بارتياح أكبر” لو حصلت الولايات المتحدة على ‏اليورانيوم المخصب من إيران، معتبراً أن الأمر يرتبط “بأغراض دعائية أكثر من أي ‏شيء آخر”.‏

وأضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” خلال زيارته للصين: “أفضل الحصول عليه، ‏سأشعر بارتياح أكبر لو كان بحوزتنا”.‏

وأشار ترامب إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية ‏إيرانية رئيسية، قائلاً: “ما يمكننا فعله هو الضرب مجدداً”، معتبراً أن تلك المواقع دمرت ‏بالكامل.‏

وكان ترامب أعلن أمس الخميس أن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة ‏بوينغ، في خطوة قد تمثل أحد أبرز الاتفاقات الاقتصادية خلال زيارته الحالية إلى بكين.‏