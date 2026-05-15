أردوغان: الأزمات تثبت ضرورة تعزيز التعاون والدفاع بين منظمة الدول التركية

تركستان-سانا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن “الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة والعالم، تحتم على الدول التركية تعزيز دفاعاتها والتعاون في المجال الصناعي فيما بينها”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان الكازاخية: إن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا وعدة مناطق أخرى تظهر مجدداً القيمة الإستراتيجية لتحرك “العالم التركي” بروح من التضامن.

وأشار أردوغان إلى أنّ الأمن السيبراني في الوقت الراهن ضروري ويعادل في الأهمية أمن الدول في البر والجو والبحر.

وشدد على أهمية استخدام الأبجدية التركية المشتركة في نطاق واسع، يشمل التعليم والثقافة والتعاون الأكاديمي والتحول الرقمي.

وانطلقت في وقت سابق اليوم القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية”.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 تشرين الأول من عام 2009 تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)”، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو 2019 أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5 إضافة إلى تركمانستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب، وفي قمة إسطنبول عام 2021 تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.