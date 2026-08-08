واشنطن تعتزم تقديم مليار دولار مساعدات أمنية لكولومبيا

واشنطن-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تقديم مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار لحكومة الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان: إن المساعدات تأتي ضمن حزمة أمنية لدعم إدارة الرئيس دي لا إسبرييلا في تحقيق الأهداف المشتركة.
وكان الرئيس الكولومبي الجديد، تعهد أمس الجمعة بعد أدائه اليمين إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة وإنعاش الاقتصاد، في حين رحبت إدارة ترامب بانضمام كولومبيا إلى درع الأمريكتين، وهو تحالف أمني إقليمي تقوده واشنطن، ويركز على مكافحة تهريب المخدرات والجماعات المسلحة.
وكانت العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو شهدت خلافات علنية بشأن عدد من القضايا، بينها سياسات مكافحة المخدرات، والهجرة والحرب في قطاع غزة.