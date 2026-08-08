واشنطن تعتزم تقديم مليار دولار مساعدات أمنية لكولومبيا

واشنطن-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ‏ترامب تعتزم تقديم مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار لحكومة ‏الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في ‏بيان: إن المساعدات تأتي ضمن حزمة أمنية لدعم إدارة الرئيس ‏دي لا إسبرييلا في تحقيق الأهداف المشتركة‎.‎

وكان الرئيس الكولومبي الجديد، تعهد أمس الجمعة بعد أدائه ‏اليمين إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات صارمة ‏لمكافحة الجريمة وإنعاش الاقتصاد، في حين رحبت إدارة ترامب ‏بانضمام كولومبيا إلى درع الأمريكتين، وهو تحالف أمني ‏إقليمي تقوده واشنطن، ويركز على مكافحة تهريب المخدرات ‏والجماعات المسلحة‎.‎

وكانت العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس الكولومبي السابق ‏غوستافو بيترو شهدت خلافات علنية بشأن عدد من القضايا، ‏بينها سياسات مكافحة المخدرات، والهجرة والحرب في قطاع ‏غزة‎.‎