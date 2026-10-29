وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يقدّم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على درعا تاريخ النشر: 2026/10/29 4:49 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 4:49 مساءً قائمة الصور 1/4 العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة أخفتها مجموعات خارجة عن القانون بين قرى وبلدات بريف حمص الغربي شهادة جد الأطفال ضحايا الغارات الأردنية على بلدة الطف بريف درعا مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية إقبال ملحوظ لأهالي دمشق على شراء الحلويات هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة وادي الملوك بريف جبلة.. تجربة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الطبيعة ومتعة الترفيه صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الغارات الأردنية على درعادرعاوزارة الخارجية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026