الاحتلال يُداهم عدة بلدات في الضفة الغربية ويعتقل 12 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينياً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ، خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في بلدات عتيل وصيدا وعلار شمال طولكرم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية جنوب المدينة، وبلدة اليامون غربها واعتقلت ستة فلسطينيين، فيما اعتقلت قوة أخرى للاحتلال فلسطينياً آخر في قرية مردة التابعة لمدينة سلفيت.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الخميس، 23 فلسطينياً، وهدمت منزلاً في الضفة الغربية، وذلك في سياق سياسة تصعيد ممنهجة تنفذها سلطات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، لإجبار الفلسطينيين على الهجرة والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.