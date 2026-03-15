ماكرون: يجب إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن

باريس-سانا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، بإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن بلاده تسعى لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وواصفاً استهداف فرنسا في إطار التصعيد الإقليمي الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنه “أمر غير مقبول”.

وأشار ماكرون في منشور له على منصة “إكس” إلى أنه طالب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقف الهجمات الإيرانية غير المقبولة على دول المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن التدخلات الفرنسية تأتي في إطار دفاعي بحت لحماية المصالح الفرنسية ومبدأ حرية الملاحة في المنطقة.

كما دعا إلى إيجاد إطار سياسي وأمني جديد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ البالستية، واصفاً الأنشطة الإيرانية بأنها “مزعزعة للاستقرار”، كما طالب بإتاحة العودة للمواطنين الفرنسيين الموقوفين لدى إيران، سيسيل كولر وجاك باريس، إلى بلادهما في أسرع وقت ممكن.

وكان ماكرون جدّد التأكيد الجمعة الماضي، بأن موقف بلاده من الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية هو “دفاعي بحت”، معتبراً أنه لا يوجد ما يبرّر مهاجمة فرنسا، وذلك بعد مقتل جندي فرنسي في كردستان العراق.

ونوه الرئيس الفرنسي في هذا السياق، إلى أن بلاده ستواصل التزام الهدوء والعزيمة لتكون جديرة بثقة شركائها، ولحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وأمنها.