مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية الحوار لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏الإقليمي

الرياض-سانا
أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد في المنطقة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان أطلع المجلس، خلال جلسته في جدة، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع عدد من قادة الدول، وبحث خلالها آفاق التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد المجلس بالدعم الدولي المتزايد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة، مؤكداً أن هدفه حماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن يشكل الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ خطة السلام، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أكدت أمس الخميس أن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكاً دولياً مشتركاً لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 30 تموز الماضي إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بعد موافقة 14 دولة على الانضمام إلى المشروع، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، وحرية الملاحة والتجارة العالمية.