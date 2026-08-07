مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية الحوار لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏الإقليمي

الرياض-سانا

أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد في ‏المنطقة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية ‏تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.‏

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن ولي العهد رئيس مجلس ‏الوزراء محمد بن سلمان أطلع المجلس، خلال جلسته في جدة، على فحوى ‏الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تناول تطورات ‏الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع ‏عدد من قادة الدول، وبحث خلالها آفاق التعاون والقضايا ذات الاهتمام ‏المشترك.‏

وأشاد المجلس بالدعم الدولي المتزايد للتحالف البحري الدفاعي متعدد ‏الجنسيات الذي أطلقته المملكة، مؤكداً أن هدفه حماية مسارات الملاحة ‏الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب ‏المندب وخليج عدن.‏

كما أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن يشكل الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في ‏قطاع غزة منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ خطة السلام، ويكفل ‏للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.‏

وكانت وزارة الدفاع السعودية أكدت أمس الخميس أن إعلان التحالف ‏البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكاً دولياً مشتركاً لحجم التهديدات ‏التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية ‏الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.‏

يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 30 تموز الماضي إنشاء ‏تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بعد موافقة 14 دولة على الانضمام ‏إلى المشروع، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، ‏وحرية الملاحة والتجارة العالمية.‏