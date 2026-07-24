الأغذية العالمي: دون تمويل إضافي سنضطر لتقليص مساعداتنا إلى غزة

روما-سانا‏

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنه سيضطر إلى ‏إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته إلى غزة، حيث يدعم 70 بالمئة من سكانها، ما لم ‏يحصل على تمويل إضافي.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن روس سميث مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج ‏الأغذية قوله للصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من روما: “من دون تمويل ‏كاف، سنضطر إلى تقليص المساعدات المقدمة للأشخاص الذين يعتمدون عليها من أجل ‏البقاء على قيد الحياة”.‏

وأشار سميث إلى أن الزيادة في تكاليف العمليات الإنسانية التي يقوم بها البرنامج جراء ‏الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في سلاسل الإمداد، شكلت ‏عاملاً مؤثراً، والمشكلة الرئيسية تكمن في تراجع اهتمام المانحين بالمأساة في غزة مع ‏تحول الاهتمام العالمي إلى قضايا أخرى، دون أن يقدم تفاصيل عن حجم التمويل ‏المفقود.‏

أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عمل البرنامج حتى نهاية العام

وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي فإنّه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار ‏لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية المحتلة حتى نهاية العام.‏

وقال سميث: إنه تم خفض المساعدات النقدية لنحو 75 ألف شخص هناك هذا الشهر ‏بنسبة 25 بالمئة، في حين تقلصت حصص الغذاء لحوالي 220 ألف أسرة إلى النصف، ‏وأضاف أنه بحلول تشرين الأول المقبل سيضطر البرنامج إلى إجراء تخفيضات أكبر ‏بكثير ما لم يحصل على تمويل إضافي.‏

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن كشفت “مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، ‏وهي مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أنّ أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات ‏حادة من الجوع بحلول نهاية هذا العام، مع تقليص المنظمات الإنسانية تدفقات المساعدات ‏بسبب نقص التمويل.‏

ويعتمد أغلب السكان على المساعدات الإنسانية بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة ‏التي تشنها إسرائيل على القطاع، والنزوح المتكرر والقيود المشددة التي تفرضها على ‏إيصال المساعدات.‏