العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أمن دول الجوار

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مجدداً، أن بلاده لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن دول الجوار، مشدداً على حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وحماية أمنه وسيادته ومصالح شعبه.

وأكد الزيدي هذه المواقف خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار، وفق مكتب رئيس الوزراء العراقي على “إكس”.

وشدد الزيدي على أهمية اللجوء إلى الحوار في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً استمرار الحكومة العراقية في العمل على تعزيز الاستقرار والحفاظ على مصالح العراق في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب دعم فرنسا لجهود العراق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد والإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأشار الزيدي إلى أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق، معتبراً أن انتهاء مهمة التحالف يتيح للعراق توجيه مزيد من الجهود نحو البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكان الزيدي أكد في 28 تموز الماضي التزام الحكومة العراقية الثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة.