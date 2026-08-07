إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية

الرياض-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران السعودية، جراء اعتداء نفذته ميليشيا الحوثي.



وأوضح المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن المصابين هم سبعة سعوديين، بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر أربعة أعوام أُصيب بحروق من الدرجة الثانية، إضافة إلى إصابة يمني واحد، ومصريين اثنين، وباكستاني واحد.



وقال المالكي: إن “الميليشيا الحوثية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، ما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية”.



وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين.



ويأتي هذا الاعتداء الجديد في أعقاب تصعيد ميليشيا الحوثي مؤخراً لاعتداءاتها وتهديداتها ‏للملاحة البحرية في مضيق باب المندب والذي قوبل ‏برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة.‏