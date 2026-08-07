مملكة البحرين تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا

المنامة-سانا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تضامن مملكة البحرين الكامل مع سوريا، ودعمها للإجراءات الرامية إلى ترسيخ أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان: “إن مملكة البحرين تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا”، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت الوزارة دعم البحرين لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لترسيخ أمن البلاد واستقرارها، والمحافظة على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددة موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الأبرياء الآمنين.

وكانت مديرية صحة ريف دمشق أعلنت في وقت سابق اليوم أن الحصيلة النهائية للإصابات جراء انفجار جرمانا بريف دمشق بلغت 14 إصابة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.