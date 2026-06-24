تقرير أممي: 258 مليون طفل يواجهون خطر فقدان التعليم بسبب الأزمات

جنيف-سانا

حذّر صندوق “التعليم لا ينتظر” التابع للأمم المتحدة من أن النزاعات المسلحة والنزوح والصدمات المناخية، تعطل تعليم نحو 258 مليون طفل حول العالم، ما يثير مخاوف من أن ملايين الأطفال يواجهون خطر فقدان، ليس فقط سنوات من الدراسة، بل فرصهم المستقبلية برمتها.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن الصندوق قوله في تقرير يوضح حالة الطوارئ التعليمية المتفاقمة في بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً وهشاشة في العالم: إن نحو 93 مليون طفل خارج المدارس، فيما يواجه ملايين آخرون صعوبات تحول دون اكتسابهم المهارات الأساسية رغم التحاقهم بالتعليم، ما يزيد من احتمالات تسربهم الدراسي.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات التعليمية، تتركز بشكل متزايد في بؤر الأزمات العالمية، حيث يوجد 74 مليون طفل خارج المدرسة من أصل 182 مليون طفل يعيشون في أكثر 20 منطقة هي مناطق الأزمات الأكثر حدة حول العالم.

وحذر الباحثون من أن الاستبعاد التعليمي يتجاوز مجرد مسألة الوصول إلى المدرسة، ففي العديد من مناطق الأزمات، يتخلف الأطفال عن الركب في اكتساب المهارات الأساسية في مرحلة مبكرة، ولا يتمكنون من تعويض هذا التأخر أبداً.

وفي بعض السياقات، يظهر أقل من طفل واحد من بين كل عشرة أطفال كفاءة أساسية في القراءة خلال الصفوف الدراسية الأولى، حيث تتسع فجوات التعلم بمرور الوقت لتصبح في النهاية عائقاً أمام استمرارهم في الدراسة.

وبيّن التقرير أن الأطفال الذين أُجبروا على النزوح من منازلهم يواجهون بعضاً من أصعب التحديات، حيث أظهر تحليل البيانات في كل من بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والصومال، أن معدلات الانتقال إلى الصفوف الأعلى بين الأطفال النازحين أقل، ويحرزون تقدماً تعليمياً أبطأ، كما أنهم أكثر عرضة بشكل ملحوظ لتجاوز السن المعتاد للصف الدراسي الذي يدرسون فيه، مقارنة بأقرانهم غير النازحين.

إضافة إلى ذلك، تواجه الفتيات واللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة عقبات كبيرة وغير متكافئة تحول دون مواصلة تعليمهم، في حين يبدو أن النزاعات تؤدي إلى تفاقم خسائر التعلم وإطالة أمدها.

فعند الوصول إلى الصف السادس، تبلغ نسبة الكفاءة في القراءة 30% فقط في البلدان المتأثرة بالنزاعات، مقارنة بـ 47% في البلدان المتأثرة في المقام الأول بأزمات اجتماعية واقتصادية، و63% في البلدان المتأثرة بالكوارث الطبيعية.

وأشار التقرير إلى الصمود الذي تبديه الأسر حيث تعطي الأولوية للتعليم على الرغم من انعدام الأمن والمصاعب المالية، مبيناً أن ما يقرب من 80% من حالات ترك المدرسة يرجع إلى العوائق المالية وإغلاق المدارس بسبب النزاعات، ما يشير إلى أن الظروف هي التي تحكم غياب الأطفال عن فصول الدراسة، وليس عدم تقدير أسرهم للتعليم.

ولفت الصندوق إلى أنه وصل إلى أكثر من 14 مليون طفل متضرر من الأزمات منذ تأسيسه، وأنه يطمح للوصول إلى عشرة ملايين طفل آخرين بحلول عام 2030.

يشار إلى أن صندوق “التعليم لا ينتظر”، هو صندوق عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.