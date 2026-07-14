الدفاعات الجوية الأردنية تسقط أربعة صواريخ قادمة من إيران

عمّان-سانا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير أربعة صواريخ في أجواء المملكة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة قوله: إنّ منظومات الدفاع الجوي الأردني اعترضت وأسقطت فجر اليوم أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، موضحاً أنّ عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف: إن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، مؤكداً أنّ القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.

وشدّد على أنّ أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين، عن اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ قادمة من إيران.