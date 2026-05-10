وزيرا الخارجية الإماراتي والموريتاني يبحثان المستجدات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية

أبوظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، المستجدات الإقليمية الراهنة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الوزيرين أكدا خلال مباحثاتهما في أبوظبي حق الإمارات الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار المستدام والسلام والأمن في المنطقة.

من جهته، أدان ولد مرزوك الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها.

بدوره، أكد الوزير الإماراتي عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وموريتانيا، والحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث في الـ 26 من نيسان الماضي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.