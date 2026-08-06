الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات نفذتها اليوم الخميس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق، واعتقلت فتى “17 عاماً” من قرية تياسير شرق طوباس، وخمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، وأربعة آخرين من نابلس، إضافة إلى شاب من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
كما واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة.
وهدمت سلطات الاحتلال مبنى سكنياً في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 1948، بذريعة البناء من دون ترخيص.
إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين
وفي الأغوار الشمالية، أقدم مستوطنون على تسييج مزيد من الأراضي في منطقة حمامات المالح وإغلاقها أمام الفلسطينيين، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين خربة الطوبا في مسافر يطا بمحافظة الخليل، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ستة منهم، بينهم امرأة وطفلان، بجروح ورضوض.
كما أحرق مستوطنون خمسة مساكن ودمروا خلايا الطاقة الشمسية المغذية للخربة.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 11074 اعتداءً.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس الأربعاء، 11 فلسطينياً بينهم امرأة، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.