الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات نفذتها اليوم ‏الخميس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع إصابة 6 فلسطينيين جراء ‏اعتداءات المستوطنين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق، واعتقلت ‏فتى “17 عاماً” من قرية تياسير شرق طوباس، وخمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، ‏وأربعة آخرين من نابلس، إضافة إلى شاب من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.‏

كما واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس ‏المحتلة، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة.‏

وهدمت سلطات الاحتلال مبنى سكنياً في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 1948، ‏بذريعة البناء من دون ترخيص.‏

إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين ‏

وفي الأغوار الشمالية، أقدم مستوطنون على تسييج مزيد من الأراضي في منطقة ‏حمامات المالح وإغلاقها أمام الفلسطينيين، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين خربة ‏الطوبا في مسافر يطا بمحافظة الخليل، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ستة ‏منهم، بينهم امرأة وطفلان، بجروح ورضوض.‏

كما أحرق مستوطنون خمسة مساكن ودمروا خلايا الطاقة الشمسية المغذية للخربة.‏

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد ‏الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 11074 اعتداءً.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أمس الأربعاء، 11 فلسطينياً بينهم امرأة، ‏خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.‏