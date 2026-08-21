باحثون بريطانيون يطورون بلاستيكاً يتحول إلى غاز عند التسخين

لندن-سانا

طور باحثون بريطانيون مادة بلاستيكية جديدة تتميز بإمكانية تحويلها إلى غاز عند تسخينها إلى درجات حرارة منخفضة نسبياً، ثم استعادتها إلى حالتها الأصلية عند التبريد، في ابتكار قد يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة في طلاء الأسطح وإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

ونقل موقع «ريال كلير ساينس» المتخصص في العلوم والتكنولوجيا أول أمس عن باحثين من جامعة سري البريطانية أن المادة تتحول إلى غاز عند تسخينها إلى نحو 90 درجة مئوية، ثم تعود إلى حالتها الأصلية عند التبريد، وهي درجة حرارة تقل بشكل كبير عن درجات الحرارة المطلوبة في عمليات إعادة تدوير أنواع من البلاستيك التقليدي، والتي قد تتراوح بين 150 و200 درجة مئوية.

وتمكن الباحثون من استخدام بخار المادة لإنتاج طلاءات مقاومة للماء على الأسطح، كما أظهرت التجارب إمكانية إزالة هذه الطلاءات بسهولة من خلال إعادة تسخينها، من دون الحاجة إلى عمليات إزالة ميكانيكية.

كما أظهرت التقنية إمكانية تنقية المادة من الشوائب، عبر تحويلها إلى غاز لفصل الملوثات عنها، ثم استعادتها بعد ذلك في صورة نقية، ما يعزز إمكاناتها في عمليات إعادة الاستخدام والتدوير.

ولا يزال الابتكار في المرحلة التجريبية، ولم يُطبق على نطاق صناعي حتى الآن، فيما يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتقييم خصائصه وإمكانات استخدامه وتسويقه في التطبيقات العملية.