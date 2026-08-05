زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتراجع البنزين ونواتج التقطير

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت في الأسبوع المنتهي في 31 تموز، مع تراجع نشاط المصافي قليلاً وزيادة الواردات.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها: إن مخزونات النفط الخام صعدت 2.5 مليون برميل إلى 407 ملايين برميل في ذلك الأسبوع، فيما انخفض إجمالي مخزونات النفط الخام، بما في ذلك المخزونات التجارية واحتياطيات النفط الاستراتيجية التابعة للحكومة الأمريكية، إلى 711.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ آذار 1984.

وذكرت الإدارة أن “مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 20.96 مليون، لتعود إلى ما فوق المستوى الأدنى للمتطلبات التشغيلية عند 20 مليون تقريباً”.

وأضافت أن “استهلاك الخام بالمصافي تراجع 183 ألف برميل يومياً، وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 96.5 %”.

وارتفعت الواردات بنحو 515 ألف برميل إلى 6.2 ملايين برميل يومياً، ووفقاً للإدارة فإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد الأسبوع الماضي 297 ألف برميل يومياً.

من جهته قال مات سميث المحلل لدى شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع السفن: إن “الواردات القوية، إلى جانب استمرار تباطؤ وتيرة الصادرات، أدت إلى زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام، وأسهم في ذلك أيضاً انخفاض طفيف في أنشطة التكرير”.

وأشارت الإدارة إلى أن “مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 209.7 ملايين”.

كما أظهرت بيانات الإدارة “هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 107.2 ملايين برميل”.

وزادت خسائر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وعقود برنت المتداولة عالمياً بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.