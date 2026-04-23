النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

واشنطن-سانا

قفزت أسعار النفط بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة المكاسب الكبيرة المسجلة في الجلسة الماضية، في ظل جمود محادثات ⁠السلام بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة الدولتين فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وذكرت شبكة “CNBC” أنه على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 103.28 دولارات للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي 1.6% مسجلة 94.47 دولاراً للبرميل.

واختتم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر ⁠من ثلاثة دولارات ‌أمس، بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في أميركا على ⁠نحو أكبر من المتوقع، بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات.

وفي حين مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بناء على طلب من الوسطاء الباكستانيين، لا يزال البلدان يفرضان قيوداً على مرور السفن ⁠عبر مضيق هرمز.

وكان المضيق يمر منه نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من ‌النفط والغاز الطبيعي ⁠المسال حتى اندلاع الحرب في نهاية شباط الماضي.

وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب، وسط تداولات متقلبة اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق “CNBC”هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4705.09 دولارات للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم (حزيران) بنسبة 0.6% إلى 4722.10 دولاراً.

وفي حين يُعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية، ما يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 23% خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول المقبل، مقارنة مع 28% قبل أسبوع، وقبل اندلاع الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفض الفائدة مرتين خلال العام.