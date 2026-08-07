الكويت تدين تفجير جرمانا وتؤكد وقوفها إلى جانب سوريا في إجراءاتها الأمنية

الكويت-سانا

أعربت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، وأكدت وقوفها إلى جانب سوريا فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة إكس التعبير عن “موقف الكويت الثابت والرافض لكل أشكال العنف والإرهاب”، مؤكدةً “وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها”.

وعبرت الوزارة في بيانها عن تمنيات دولة الكويت للمصابين بالشفاء العاجل.

وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء أمس الخميس، تفجيراً استهدف ‏حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة أربعة عشر مدنياً.‏